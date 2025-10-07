Двоих казанцев задержали за кражу алкоголя

В Ново-Савиновском районе Казани сотрудники Росгвардии задержали двух подозреваемых в краже алкоголя из сетевого гипермаркета. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Татарстану.

Одного жителя поймали на месте. Он пытался вынести алкоголь и одежду, не заплатив за товар. Позже выяснилось, что он уже был судим за угон и причинение вреда здоровью.

Через два дня сотрудники Росгвардии задержали и передали полицейским второго подозреваемого. Он попытался вынести под курткой бутылку алкоголя стоимостью более 11 тыс. руб. Как выяснилось позже, подозреваемый уже 10 раз привлекался к уголовной ответственности за различные преступления.

В отношении обоих возбуждены уголовные дела.

Анна Кайдалова