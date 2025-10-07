В Аше подростка признали виновным в ДТП с погибшим мотоциклистом

Ашинский городской суд признал 17-летнего жителя Усть-Катава виновным в ДТП, при котором погиб подросток на мотоцикле. Его приговорили к двум годам и шести месяцам условного лишения свободы, испытательному сроку два года, а также лишили права управлять автомобилем, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Авария произошла 5 июля в районе улицы Свердлова в поселке Кропачево. Суд установил, что несовершеннолетний водитель «Лады приоры» при развороте врезался в двигающийся навстречу мотоцикл, за рулем которого также был 17-летний подросток. От удара последний столкнулся со стоящим автобусом, после чего скончался от полученных травм в автомобиле скорой помощи.

Подсудимый признал вину, извинился перед родителями погибшего и возместил моральный ущерб в размере 200 тыс. руб. Потерпевшая сторона попросила суд не назначать подростку строгое наказание.

Ольга Воробьева