В Учалах рабочего засыпало землей

Гострудинспекция в Башкирии расследует гибель 43-летнего рабочего, сообщила пресс-служба ведомства. 4 октября при выполнении земляных работ на территории строящегося жилого дома по улице 65 лет Победы в Учалах на рабочего, который находился в траншее, обрушился грунт. Пострадавший скончался на месте от травм.

Погибший выполнял работы по договору подряда, заключенного с индивидуальным предпринимателем Алексеем Александровым накануне, 3 октября. Как пояснила руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина, ведомство выяснит правомерность оформления с рабочим договора гражданско-правового характера вместо трудового соглашения.

Алексей Александров зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в октябре 2018 года. Основной вид деятельности — перевозка грузов неспециализированным транспортом. С ним аффилированы ООО: СЗ ЖК «Зеленая долина», «Техстрой» и «Ремстроймонтаж», зарегистрированные в Белорецке.

Майя Иванова