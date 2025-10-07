В Уфе дважды за три дня зафиксировано повышенное содержание вредных веществ

В атмосферном воздухе Уфы дважды за три дня выявлено превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) изопропилбензола (кумола), следует из отчета Башгидрометцентра.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По данным госучреждения, вечером 3 октября содержание кумола в 1,9 раза превысило норму возле 13-й больницы на улице Ульяновых. Днем 5 октября превышение ПДК загрязняющего вещества в 1,1 раза выявил наблюдательный пункт возле башкирского лицея №2 улице Мажита Гафури.

В Стерлитамаке в период с 3-го по 5 октября отклонений от нормальной концентрации веществ станции контроля не выявили, в Салавате в прошлую пятницу содержание диоксида азота в 1,1 раза превысило ПДК.

По данным Башгидрометцентра, 7-8 октября метеорологические условия будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе.

Кумол применяется как высокооктановая добавка к бензину, вызывает общетоксическое действие. Диоксид азот используется при производстве серной и азотной кислоты, применяется как окислитель для ракетного топлива, особо токсичен.

Идэль Гумеров