Обломки сбитых БПЛА упали на территории предприятия в Нижегородской области

Ночью 7 октября российские силы ПВО сбили 30 беспилотников в районе промышленной зоны Дзержинска (Нижегородская область). Обломки уничтоженных БПЛА упали на территории одного из предприятий города.

Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в Telegram-канале.

По словам господина Никитина, существенного ущерба промышленной инфраструктуре завода не произошло. Кроме того, обломки дронов повредили несколько зданий, хозпостроек и автомобилей. Предварительно, пострадавших нет. Координирует ликвидацию последствий атаки глава Дзержинска Михаил Клинков.

Позднее губернатор сообщил о еще шести БПЛА, сбитых над Нижегородской областью. Повреждений на земле не зафиксировано. Обошлось без жертв.