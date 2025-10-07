Нина Останина предложила маркировать «мыльные сигареты»

В России начали продавать «мыльные сигареты» — наборы с пачкой, двумя трубочками и мыльным раствором, предназначенные для имитации курения. Производители утверждают, что эти наборы помогают бросить курить, но председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина считает, что продукцию нужно маркировать как 18+.

Депутат от региональной группы Оренбургской, Самарской, Ульяновской областей партсписка КПРФ в интервью радио Sputnik отметила, что внешнее сходство «мыльных сигарет» с настоящими может создать у детей ложное впечатление о безопасности курения. По ее мнению, такие товары могут попасть в дома под видом безобидных игрушек, что затрудняет родительский контроль.

Нина Останина подчеркнула, что ответственность за продажу подобной продукции лежит на производителях. Она выразила мнение, что прямой запрет не решит проблему, и необходимо сосредоточиться на воспитании культуры отказа от табака. «Добро или бабло? Получается, что побеждает бабло»,— сказала госпожа Останина, добавив, что табак был заменен вейпами и другими товарами, вредящими подросткам.