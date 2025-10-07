Лавров призвал внешних доноров не забывать про афганцев

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал мировое сообщество оказывать поддержку Афганистану, около половины населения которого сегодня нуждается в гуманитарном содействии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров (справа)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Признаем, что гуманитарная ситуация в Афганистане остается сложной. В гуманитарном содействии нуждается свыше половины населения,— сказал господин Лавров, открывая заседание по Афганистану в "московском формате". — Еще раз призываю внешних доноров не забывать про афганцев, помогать им и не обставлять гуманитарные поставки политическими условиями».

Российский министр заверил, что со своей стороны Москва продолжит оказывать афганским партнерам гуманитарную поддержку.

Сегодня в Москве проходит седьмое заседание «московского формата». Это первая встреча с момента приостановления террористического статуса движения «Талибан» в России.

Площадка используется Россией и региональными партнерами Афганистана (в их число входят Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Белоруссия) для консультаций по экономическим, политическим, гуманитарным вопросам.

