Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Лавров призвал внешних доноров не забывать про афганцев

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал мировое сообщество оказывать поддержку Афганистану, около половины населения которого сегодня нуждается в гуманитарном содействии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров (справа)

Глава МИД РФ Сергей Лавров (справа)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Глава МИД РФ Сергей Лавров (справа)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Признаем, что гуманитарная ситуация в Афганистане остается сложной. В гуманитарном содействии нуждается свыше половины населения,— сказал господин Лавров, открывая заседание по Афганистану в "московском формате". — Еще раз призываю внешних доноров не забывать про афганцев, помогать им и не обставлять гуманитарные поставки политическими условиями».

Российский министр заверил, что со своей стороны Москва продолжит оказывать афганским партнерам гуманитарную поддержку.

Сегодня в Москве проходит седьмое заседание «московского формата». Это первая встреча с момента приостановления террористического статуса движения «Талибан» в России.

Площадка используется Россией и региональными партнерами Афганистана (в их число входят Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Белоруссия) для консультаций по экономическим, политическим, гуманитарным вопросам.

Анастасия Домбицкая

Новости компаний Все