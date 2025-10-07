За неделю в Саратовской области выявили более 13 тысяч случаем ОРВИ

В Саратовской области за неделю зарегистрировано 16,3 тыс. случаев ОРВИ, что на 13,8% меньше, чем на прошлой неделе, сообщили в Роспотребнадзоре.

Снижение заболеваемости среди детей от 7 до 14 лет связано с введением ограничительных мер в школах, включая «утренний фильтр» и профилактические мероприятия. Эти меры помогли снизить темпы прироста заболеваемости среди школьников и взрослых.

В Саратове зафиксировано 6 308 случаев ОРВИ, что составляет 38,6% от общего числа. Половина заболевших — взрослое население, но темпы прироста среди них также снизились. В регионе циркулируют вирусы негриппозной этиологии, преимущественно риновирусы.

В Саратовскую область поступило более 726 тыс. доз противогриппозных вакцин, и более 546 тыс. человек уже привиты, включая более 203 тыс. детей.

Никита Маркелов