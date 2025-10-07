В собственном доме хотят жить 48% нижегородцев

Почти половина экономически активных нижегородцев (48%) мечтают жить в собственном доме. Об этом сообщил портал SuperJob по итогам опроса нижегородцев, проведенного 1-3 октября.

Опрос также показал, что для 17% нижегородцев привлекательны квартиры с первого по пятый этаж, для 13% — с шестого по одиннадцатый. На 16 этаже и выше хотели бы жить 10% респондентов. Еще 6% опрошенных все равно, где жить.

Молодежь до 35 лет реже остальных хотела бы жить на первых пяти этажах. Респонденты старше 45 лет демонстрируют наибольшую симпатию к частному домостроению.

Число опрошенных нижегородцев не уточняется, по всей стране в опросе приняли участие 1,6 тыс. человек.

Андрей Репин