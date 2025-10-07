Челябинца осудили условно за контрабанду радиационного источника

Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор местному жителю, задержанному сотрудниками регионального УФСБ России за контрабанду радиоактивных веществ. Ему назначено наказание в виде двух лет двух месяцев условного лишения свободы с испытательным сроком три года и штрафом 100 тыс. руб., сообщает пресс-службу управления Федеральной службы безопасности РФ по Челябинской области.

Суд и следствие установили, что местный житель в интересах иностранного государства организовал перемещения радиационного источника, используемого для проверки работоспособности и стабильности установок военного назначения. Сотрудники УФСБ задержали его в декабре 2024 года после отправки груза в одну из стран Центрально-Азиатского региона через транспортную компанию. Документов, разрешающих вывоз подобной продукции из России, у отправителя не было.

«В рамках проведения следственных действий задокументировано, что указанный предмет контрабанды относится к радионуклидным источникам пятой категории радиационной опасности»,— сообщает региональное управление ФСБ.

Суд признал челябинца виновным по двум статьям: п. «в» ч. 2 ст. 226.1 и ч. 1 ст. 220 УК РФ (контрабанда радиоактивных источников и веществ, незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами). Уголовное дело возбудили и расследовали следователи УФСБ России по Челябинской области.