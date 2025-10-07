ФСБ задержала жителя Подольска за призывы к бомбардировке Москвы

Житель подмосковного города Подольска призывал к бомбовым ударам по Москве, а также предприятиям ОПК в столичном регионе, сообщила ФСБ. Мужчина был задержан, он признал вину.

По версии ФСБ, мужчина распространял призывы «в публичных проукраинских Telegram-каналах». По месту жительства фигуранта изъяты средства мобильной связи и носители информации. Суд отправил мужчину под арест.

Областной СКР возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма). По этой статье задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

На прошлой неделе суд в Севастополе приговорил местного жителя к трем годам лишения свободы по делу о публичных призывах к террористической деятельности. По данным следствия, 49-летний мужчина размещал в чатах комментарии с призывами к убийству руководства страны и сотрудников правоохранительных органов.