Режим «Беспилотная опасность» в Удмуртии сняли спустя четыре часа
Режим «Беспилотная опасность» в Удмуртии сняли в 11:00 местного времени, спустя четыре часа после введения, сообщил в Telegram председатель госкомитета республики по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.
Фото: Вера Тюкалова, Коммерсантъ
По данным Минобороны РФ, с 08:00 до 09:00 средства ПВО перехватили и уничтожили 25 украинских БПЛА самолетного типа. Из них 16 сбили над акваторией Черного моря, шесть — над Нижегородской областью, три — над Московским регионом.