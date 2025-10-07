Режим «Беспилотная опасность» в Удмуртии сняли спустя четыре часа

Режим «Беспилотная опасность» в Удмуртии сняли в 11:00 местного времени, спустя четыре часа после введения, сообщил в Telegram председатель госкомитета республики по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

Фото: Вера Тюкалова, Коммерсантъ

По данным Минобороны РФ, с 08:00 до 09:00 средства ПВО перехватили и уничтожили 25 украинских БПЛА самолетного типа. Из них 16 сбили над акваторией Черного моря, шесть — над Нижегородской областью, три — над Московским регионом.