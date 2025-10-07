В Челябинске подрядчику по отлову бродячих животных заплатят 4,6 млн рублей

Управление экологии и природопользования администрации Челябинска заключило договор на отлов и передачу в приюты бездомных животных с индивидуальным предпринимателем Евгением Скородумовым. Он был подрядчиком по выполнению этих работ в этом году, но договор с ним расторгли. Новый контракт заключили по начальной цене 4,6 млн руб., указано на портале госзакупок.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Бизнесмену необходимо будет отлавливать бездомных животных и отправлять их в приюты в Мирненском поселении и селе Большие Харлуши, фиксируя это письменно и на камеру. Выполнять обязанности предприниматель может как собственными силами, так и с привлечением субподрядчиков. Как и раньше, предприниматель будет работать по графику объезда территорий и по заявкам. С животными нельзя обращаться жестоко, их запрещено забирать с частных территорий (кроме просьб самих владельцев), либо снимать с привязи. Срок окончания работ — 25 декабря этого года.

Предыдущий контракт с индивидуальным предпринимателем заключили в конце 2024 года до конца этого. Работы оценили в 7,2 млн руб. Однако в августе договор расторгли по соглашению сторон. Стоимость исполненных обязательств составляла 7,1 млн руб. За время действия контракта подрядчика трижды штрафовали за некачественную работу в общем на 50 тыс. руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», индивидуальный предприниматель Евгений Скородумов зарегистрирован в Республике Калмыкия в 2021 году. Является совладельцем златоустовских ООО «Гурман» и ООО «Златдекор». В портфеле госконтрактов бизнесмена 72 договора на ремонт полицейских участков, содержание зданий и коммуникаций, санитарно-ветеринарные услуги в приютах и отлов бездомных животных в Челябинской области. Из них 11 прекращено по соглашению сторон либо посредством одностороннего отказа заказчика.

Виталина Ярховска