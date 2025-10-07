Маркетплейс Wildberries разрешил открывать ПВЗ в частных домах

Маркетплейс Wildberries разрешил партнерам открывать пункты выдачи заказов (ПВЗ) в частных домах. Нововведение действует с 7 октября. Компания уже начала принимать соответствующие заявки на сайте, сообщили в пресс-службе Wildberries&Russ.

ПВЗ можно будет открыть в любом частном доме при условии, что помещение будет соответствовать всем необходимым требованиям. Частный дом должен находиться в населенном пункте с населением более 5 тыс. жителей. Открывать ПВЗ запрещено в жилых домах в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ).

В ПВЗ должно быть место для выдачи и хранения заказов. В помещении необходимо установить камеру видеонаблюдения, поставить стол, предусмотреть смартфон, планшет или ноутбук для работы.