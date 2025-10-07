На достройку ГКНС №3 в Ижевске выделено 2 млрд рублей

На строительство Главной канализационной насосной станции (ГКНС) №3 в Ижевске выделено почти 2 млрд руб. из федерального и регионального бюджетов. Об этом во «Вконтакте» сообщил глава города Дмитрий Чистяков. Запустить ГКНС планируется в 2027 году.

«Начатое еще в 1980-е годы строительство станции через несколько лет приостановили (в 1989 году.— “Ъ-Удмуртия”). В 2020 году вопрос сдвинулся с мертвой точки, была разработана проектно-сметная документация (ПСД) на завершение работ»,— написал мэр. ПСД получила положительное заключение госэкспертизы, работы возобновились в 2023 году.

Сейчас подрядчик восстанавливает герметичность коллектора. Подготовлены подъездные пути, проведены прочистка и промывка трубопровода. «При строительстве применяют метод санации, то есть все работы проводятся под землей, без раскопок снаружи»,— добавил господин Чистяков. Рабочие санировали чуть более 1 тыс. м из запланированных в 2025 году 1,6 тыс.

Через ГКНС будут сбрасываться сточные воды микрорайонов на ул. Берша и Ракетной ул. Это разгрузит насосную станцию №1 примерно на 30%. Длина коллектора — 10,8 км, диаметр — 1600–2000 мм. Он начинается в поселке Октябрьском в Завьяловском районе и заканчивается в микрорайоне Костина Мельница в Ижевске.