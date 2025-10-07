Проект капремонта аэропорта Ульяновска одобрен Главгосэкспертизой

Проект ремонта ульяновского аэродрома «Баратаевка» получил одобрение Главгосэкспертизы России. Об этом сообщили в Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Положительное заключение Главгосэкспертизы РФ позволяет перейти от проектирования к практической реализации работ. Документацию подготовил институт «Аэропроект» по заказу ФГУП «АГА(А)» под эгидой Росавиации.

В рамках проекта по реконструкции аэропорта планируется капитальный ремонт перрона площадью 77,1 тыс. кв. м. Работы начнутся в ноябре 2025 года после заключения контракта с подрядчиком. Их планируется завершить в 2026 году.

Андрей Сазонов