Пермская судоверфь спустила на воду пять остановочных комплексов для Москвы

ООО «Пермская судоверфь» изготовила и спустила на воду пять остановочных комплексов Ecostation, сообщает пресс-служба правительства Пермского края. По прибытии в Москву на них установят стеклянные конструкции и смонтируют электрические системы.

фото: пресс-служба Пермской судоверфи

фото: пресс-служба Пермской судоверфи



Изготовление таких остановок стартовало в Перми в 2023 году. Судоверфь производит два вида комплексов: Ecostation D10 на 42 мест и Ecostation D16 на 82 места. Ранее Пермская судоверфь изготовила и поставила в Москву 19 таких остановок. Ожидается, что ежегодно будет выпускаться до 13 остановочных комплексов. Среди заказчиков — правительства Москвы, Пермского края и других регионов.

Пермскую судоверфь воссоздали по инициативе краевых властей в 2021 году. Тогда регион выкупил площадку предприятия у управлявшего ей ООО «Верхнекамский судостроительный комплекс». В 2023 году предприятие занималось строительством причальной инфраструктуры и судоремонтом. Осенью 2023 года 25% долей в обществе выкупил завод «Эмпериум» (подразделение АФК «Система). Сейчас на предприятии идет модернизация. Инвестиции в развитие производства составили 294 млн руб. Из них 124 млн руб. в виде льготного займа по флагманской программе «Проекты развития» предоставил федеральный Фонд развития промышленности.