УФАС по Башкирии выявило нарушение в закупке на обслуживание системы «112»
Управление ФАС по Башкирии признало обоснованной жалобу ООО «Интеллектуальный код» на закупку Государственного казенного учреждения «Безопасный регион», сообщает пресс-служба ведомства. Компания выбирала исполнителя на прием и обработку вызовов экстренных служб по единому номеру «112» на территории республики. Начальная стоимость контракта составляла 98 млн руб., его планировали оплатить за счет средств регионального бюджета.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
По данным сайта госзакупок, на аукционе 25 сентября выбрали победителя, единственного участника закупки, который предложил исполнить услуги по начальной цене. Название компании в протоколе не указано.
Рассмотрев жалобу, УФАС установило, что в требованиях заказчик указал программное обеспечение конкретного производителя, не обосновав необходимость именно в нем.
Как указало ведомство, действия заказчика влекут ограничение числа участников закупки, что противоречит закону о контрактной системе.
УФАС предписало заказчику отменить итоги закупки и внести изменения в аукционные требования. Также управление возбудит административное дело.
ООО «Интеллектуальный код» зарегистрировано в Уфе в мае 2019 года. Владельцем является Нафис Сайфутдинов. Компания занимается разработкой программного обеспечения. В 2024 году выручка составила 73,8 млн руб., чистая прибыль равнялась 149 тыс. руб.