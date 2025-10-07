УФАС по Башкирии выявило нарушение в закупке на обслуживание системы «112»

Управление ФАС по Башкирии признало обоснованной жалобу ООО «Интеллектуальный код» на закупку Государственного казенного учреждения «Безопасный регион», сообщает пресс-служба ведомства. Компания выбирала исполнителя на прием и обработку вызовов экстренных служб по единому номеру «112» на территории республики. Начальная стоимость контракта составляла 98 млн руб., его планировали оплатить за счет средств регионального бюджета.

По данным сайта госзакупок, на аукционе 25 сентября выбрали победителя, единственного участника закупки, который предложил исполнить услуги по начальной цене. Название компании в протоколе не указано.

Рассмотрев жалобу, УФАС установило, что в требованиях заказчик указал программное обеспечение конкретного производителя, не обосновав необходимость именно в нем.

Как указало ведомство, действия заказчика влекут ограничение числа участников закупки, что противоречит закону о контрактной системе.

УФАС предписало заказчику отменить итоги закупки и внести изменения в аукционные требования. Также управление возбудит административное дело.

ООО «Интеллектуальный код» зарегистрировано в Уфе в мае 2019 года. Владельцем является Нафис Сайфутдинов. Компания занимается разработкой программного обеспечения. В 2024 году выручка составила 73,8 млн руб., чистая прибыль равнялась 149 тыс. руб.

