Число изнасилований в Удмуртии снизилось на 43% в январе—сентябре

Количество зарегистрированных в Удмуртии преступлений год к году снизилось на 20%: в январе—сентябре насчитывалось 15,9 тыс. фактов. В частности, значительно сократилось число преступных деяний в Ленинском и Октябрьском районах Ижевска — на 28,8 и 20,6% соответственно.

Значительнее всего в республике сократилось количество изнасилований — на 43,1% (до 29), вымогательств — на 37,4% (до 97) и фактов умышленного причинения вреда здоровью — на 19,4% (до 137). В целом число тяжких и особо тяжких преступлений в регионе снизилось на 16,7% (до 5,4 тыс.).

Количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, напротив, увеличилось на 2,8% (до 1,8 тыс.). Рост числа нарушений ПДД со смертельным исходом — 2,6% (40).

Раскрываемость преступлений за девять месяцев в Удмуртии составила 50,2%, что на 2 процентных пункта меньше, чем годом ранее. Раскрыты 100% разбойных нападений, изнасилований и фактов умышленного причинения тяжкого вреда.

Число преступлений на бытовой почве сократилось на 30,1% (до 636), в пьяном виде — на 28,9% (до 1,8 тыс.), совершенных несовершеннолетними — на 26,1% (до 232). По рецидивистам отмечается спад на 13% (до 4,9 тыс.).