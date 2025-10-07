В Кургане жителя Удмуртии будут судить за хищение 4,7 млн рублей у пенсионерки

Прокуратура Кургана направила в суд уголовное дело о телефонном мошенничестве на сумму более 4,7 млн руб. Фигурантом стал житель Удмуртии, выступивший курьером злоумышленников. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенного группой лиц, в особо крупном размере), сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, в августе 69-летняя жительница Куртамыша, находившаяся в Кургане, поверила позвонившим ей по телефону «сотрудникам банка», предложившим перевести деньги на более выгодный вклад. Действуя по их указаниям, пенсионерка передала курьеру — 39-летнему жителю Удмуртии более 4,7 млн руб., получив от него за это одну розу со словами «спасибо за работу».

Курьера задержали сотрудники полиции по дороге в Челябинске. и изъяли деньги. Фигуранта суд заключил под стражу.