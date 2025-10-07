Роспотребнадзор не подтвердил информацию о вспышках вируса Коксаки в России

Информация о массовых вспышках вируса Коксаки в России не соответствует действительности, заявил Роспотребнадзор. СМИ писали о случаях заболеваний во Владимире, Уфе, Тюмени, Архангельской области и Красноярском крае.

Инфекционист медкомпании «ЛабКвест» Вера Сережина заявила «Известиям», что инфекцию могли привезти туристы, отдыхавшие в теплых странах в бархатный сезон. Чаще всего болеют дети в возрасте до шести лет. «Вспышки Коксаки происходят регулярно. Это одна из типичных летне-осенних инфекций»,— добавила госпожа Сережина.

В Роспотребнадзоре это не подтвердили. «Ситуация с энтеровирусными инфекциями в России стабильная. Для проверки и выяснения информации ведомство направило официальный запрос»,— сказали в пресс-службе ведомства (цитата по ТАСС).

На прошлой неделе Роспотребнадзор сообщал, что сезонный рост энтеровирусных инфекций, в том числе вызванных вирусами Коксаки, наблюдался с конца мая и достиг максимума в августе. По данным ведомства, в сентябре показатели начали снижаться. Большинство случаев заражения фиксируют среди детей от 3 до 6 лет. Вирус передается фекально-оральным и воздушно-капельным путем. Заболевания протекают в основном легко, но иногда нужна госпитализация.