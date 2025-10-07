Стоимость нового автомобиля в сентябре выросла на 6% в Новосибирской области

В Новосибирской области средняя стоимость нового автомобиля по итогам сентября 2025 года выросла на 6,1% до 3,7 млн руб. Заметнее всего за месяц подорожали иномарки, в том числе Exeed LX — на 4,3%, до 3,2 млн руб., Hongqi HS5 — на 2,3%, до 3,1 млн руб. и Exeed RX — на 1,9%, до 4,83 млн руб., посчитали эксперты сервиса «Авто.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Средняя стоимость нового отечественного автомобиля увеличилась на 6% или 71 тыс. руб., до 1,6 млн руб. «Последний раз она была на этом уровне 24 месяца назад, в сентябре 2023 года»,— отмечают аналитики сервиса. Причинами роста цен осенью они называют сокращение доли автомобилей прошлого года выпуска на складах и уменьшение скидок от производителей.

При этом на рынке автомобилей с пробегом сохраняется тенденция к снижению цен. В сентябре средневзвешенная цена подержанных машин составила 1,14 млн руб., что на 1,5% ниже, чем в августе.

Лолита Белова