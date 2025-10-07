Кассация не изменила решение о взыскании средств с издателя пермского СМИ

Арбитражный суд Уральского округа оставил без удовлетворения жалобу ООО «Центр деловой информации», которое занимается изданием газеты Business Class. Как сообщает прокуратура Пермского края, общество пыталось оспорить судебные акты предыдущих инстанций, которыми по иску надзорного органа с него было взыскано 36 млн руб. Арбитраж согласился с версией прокуратуры, что ряд контрактов между «Центром деловой информации» и Пермской городской думой, были заключены в условиях конфликта интересов. В частности, учредитель ООО и контрактный управляющий думы Константин Шестаков состояли в иных близких отношениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ответчик с требованиями прокуратуры не согласился. В «Центре деловой информации» отмечают, что контракты были выполнены в полном объеме. Кроме того, господин Шестаков не занимался разработкой контрактной документации, а доказательств обратного не представлено.

В августе «Центр деловой информации» направил в суд заявление о самобанкротстве, которое пока не рассмотрено.