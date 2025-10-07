Приставы взыскали штраф с владельца спортклуба и тренера, похитивших средства бюджета

Судебные приставы взыскали ущерб, причиненный хищением субсидий, выделенных в рамках госпрограммы на поддержку спорта. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю. В 2023 году владелец спортивного клуба и инструктор пермского тренажерного зала были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, вступив между собой в сговор, они похитили свыше 1,7 млн руб., выделенных из регионального бюджета.

В частности, злоумышленники представили подложные документы в краевой минспорт. На основании этих бумаг им выделялись деньги в рамках регионального проекта «Студенческий спортивный клуб». Полученными деньгами обвиняемые распоряжались по своему усмотрению, тратя их на личные нужды.

Помимо уголовного наказания, суд обязал их возместить причиненный вред.

Исполнительное производство о взыскании с тренера денежных средств в размере 1,13 млн руб. находилось на исполнении в отделе судебных приставов по Свердловскому району ГУФССП России по Пермскому краю.

Должник был уведомлен о возбуждении исполнительного производства, однако в установленный срок задолженность не погасил. В связи с этим, судебным приставом была наложена штрафная санкция в виде исполнительского сбора, составившего около 80 тыс. руб., а также обращено взыскание на заработную плату и денежные средства, хранящиеся на его на счетах в банках. Вынесен запрет и на совершение регистрационных действий с квартирой должника. В результате вся сумма ущерба была взыскана и перечислена министерству физической культуры и спорта Пермского края.