В Челябинской области два мотоциклиста погибли в ДТП за один вечер

На дорогах Челябинской области 6 октября произошло две аварии с участием водителей мотоциклов. Оба погибли после столкновения с автомобилями, сообщает пресс-служба региональной госавтоинспекции.

Первое дорожно-транспортное происшествие случилось 6 октября в 21:10 возле дома по улице Кожевникова, 33 в Копейске. По предварительным данным, автомобиль Chevrolet Niva при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Hammer и врезался в него. 24-летний водитель последнего от полученных травм скончался на месте. По данным ГАИ, у него не было водительских прав.

Вторая авария случилась также 6 октября, но уже в 21:30 на 29 км автодороги Карабаш — Кыштым. По данным ГАИ, 48-летняя водительница автомобиля Changan при обгоне другого транспортного средства столкнулась с движущимся по встречной полосе мотоциклом Yamaha. 27-летний мотоциклист скончался на месте от травм.

Госавтоинспекция проводит проверку по факту двух ДТП.

Ольга Воробьева