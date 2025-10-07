Власти Прикамья хотят запретить распространение информации о применении БПЛА

На сайте правительства региона опубликован проект указа губернатора «О запрете распространения информации, касающейся результатов противодействия беспилотным воздушным судам на территории Пермского края». Как следует из проекта документа, под запрет попадает распространение информации, которая позволяет идентифицировать тип БПЛА, места его падения, запуска и траекторию полета, определить места атаки и факт поражения или повреждения объектов. Также запрещено распространять данные о применении на территории региона средств противодействия беспилотникам, в том числе ПВО и РЭБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Речь идет о запрете публикации и распространения таких данным в СМИ, интернете, в том числе он распространяется и на фотографии, а также видеоматериалы. Под запрет не попадает информация, официально размещенная органами госвласти и местного самоуправления.

Ранее сообщалось о двух случаях атак дронов в Прикамье. 13 сентября БПЛА пытался нанести удар по одному из промпредприятий в Губахе, а 3 октября власти рассказали о попытке удара по химическому заводу в Березниках. В результате пострадал жилой дом.