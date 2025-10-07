В Челябинской области начали ремонт 42 км трассы М5 «Урал»

На четырех участках федеральной трассы М5 «Урал» в горнозаводской зоне Челябинской области стартовал ремонт. До конца октября планируется привести в порядок 42 км магистрали, сообщает пресс-служба ФКУ «Управление автодорог „Южный Урал“».

Работы проводятся на следующих участках: 1609-1620 и 1649-1652 км в Катав-Ивановском районе, 1705-1727 км в Саткинском муниципальном округе и Златоусте, 1774-1780 км в Миассе. До конца октября планируется восстановить дорожное покрытие, поврежденное в результате пучинообразования, и досыпать обочины.

В следующем году на участки трассы нанесут разметку и установят шумовые полосы.

Согласно данным с сайта госзакупок, работы выполняет ООО «Дортранстрой», победившее в аукционе и заключившее контракт на сумму более 1,4 млрд руб. В рамках договора также планируется отремонтировать еще 70 км трассы М5 в горнозаводской зоне Челябинской области в 2026 году.

Ольга Воробьева