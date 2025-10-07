ВС Башкирии взыскал с экс-мэра Давлеканово более 89 млн рублей

Верховный суд Башкирии по представлению прокуратуры обязал бывшего главу администрации Давлеканово Вячеслава Гапоненко возместить ущерб, причиненный преступлением, на сумму более 89 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры республики. В мае этого года Кировский райсуд Уфы отказал в удовлетворении соответствующего иска.

В январе 2024 года Давлекановский райсуд признал Вячеслава Гапоненко виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 1, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и приговорил к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года с лишением права занимать должности представителя власти в органах местного самоуправления на 2 года.

Установлено, что Вячеслав Гапоненко подписал акты приемки строительно-монтажных работ на системе очистки воды в Давлеканово, и справки об их стоимости, содержащие ложные сведения. Согласно этим документам администрация оплатила подрядчику 89 млн руб.

Также глава муниципалитета заключил муниципальный контракт с ООО «БИСК» по строительному контролю на этом объекте, который фактически не проводился, а компании было перечислено более 500 тыс. руб.

Майя Иванова