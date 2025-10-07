В «Колизее» откроется сэндвич-шоп

В ноябре в «Колизее» на месте азиатского бистро «Кобуцу» откроется сэндвич-шоп «Уно бистро», сообщил в своем telegram-канале пермский блогер Алексей Папулов. Это будет первое подобное заведение в Перми.

Проект запускает Сергей Шаклеин — бренд-шеф сети кофеен Red Cup, ресторана «Игрушки», кафе К16 и «Ранних пташек». Как пишет господин Папулов, слоган заведения: «Вкус в каждом слое», авторы проекта делают ставку на то, что каждый слой в сэндвиче играет важную роль. В меню «Уно бистро» будут сэндвичи на основе фокаччи, итальянского хлеба с мягкой текстурой и лёгкой оливковой ноткой, а также завтраки и врапы (более плотные сэндвичи в форме рулета или буррито).

Азиатское бистро «Кобуцу» работало в «Колизей Atrium» с августа 2021 года и недавно прекратило свою работу.