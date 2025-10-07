В Уфе запустили движение польских трамваев до микрорайона Зеленая роща

Трамваи Pesa Fokstrot 71-414 начали перевозить пассажиров по 18-му маршруту от санатория «Зеленая роща» до Госцирка, рассказал в соцсетях глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

По словам сити-менеджера, постепенно число новых трамваев на маршруте будет увеличиваться, пока Pesa целиком не заменят нынешний подвижной состав.

18-й маршрут проходит по южной части улицы Менделеева, сворачивает на Сун-Ят-Сена и по путепроводу над проспектом Салавата Юлаева поднимается к центру города по Мингажева до Большой гражданской улицы, а затем — по Рихарда Зорге.

Трамваи Pesa Fokstrot являются продуктом совместного производства польской компании Pesa из города Быдгощ и нижнетагильского Уралвагонзавода. Машины предназначались для транспортной системы Москвы, но в 2016 году мэрия отказалась от поставок. Всего с 2014 по 2018 год было выпущено 118 низкопольных вагонов.

В 2024 году Москва и Уфа договорились о безвозмездной передаче трамваев в Башкирию, первый из них прибыл в июле прошлого года. По данным мэрии Уфы, в город будет поставлено 69 трамваев. До сегодняшнего дня часть Pesa Fokstrot обслуживала лишь 5-й маршрут от улицы Пушкина до Госцирка.

Идэль Гумеров