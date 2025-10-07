«Трактор» уступил минскому «Динамо» со счетом 1:4

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» проиграл минской команде «Динамо» в выездном матче. Хозяева льда одержали победу со счетом 4:1.

Матч прошел 6 октября на стадионе «Минск-Арена». Единственный гол в пользу «Трактора» забил Пьеррик Дюбе. В составе минского «Динамо» отличились Даниил Сотишвили, Виталий Пинчук, забивший дубль, и Майк Дэл Колл.

Сейчас «Трактор» находится на пятом месте Восточной конференции регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. На счету команды с начала сезона восемь поражений и пять побед. Следующий матч «черно-белые» сыграют 9 октября дома с казахстанским «Барысом».

Ольга Воробьева