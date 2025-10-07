Председателем Кировского райсуда Уфы назначен Тимур Сулейманов

Экс-заместитель председателя Советского районного суда Уфы Тимур Сулейманов стал председателем Кировского райсуда Уфы на шестилетний срок, следует из указа президента России о назначении судей федеральных судов.

Тимур Сулейманов раньше был помощником судьи в Верховном суде Башкирии, судьей Иглинского межрайонного суда, председателем Сибайского городского суда. Летом прошлого года стал зампредседателя Советского райсуда, а потом и исполняющим обязанности председателя.

Тем же указом Владимир Путин назначил Владимира Осипова председателем Белорецкого межрайонного суда, Александра Никитина — председателем Дюртюлинского районного суда, Азамата Мухаметзянова — председателем Ишимбайского горсуда.

До января этого года Кировский райсуд Уфы возглавлял Роберт Усманов, а после его ухода в управление Судебного департамента по Башкирии, исполняющим обязанности председателя райсуда была Ольга Совина.

Идэль Гумеров