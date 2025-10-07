Самарский металлургический завод объявил о развитии экологичной продукции

Самарский металлургический завод объявил о сотрудничестве с компаниями «Эконад», «Магнит», «Арнест упаковочные решения» и «Невский завод цветных металлов» для развития экологичной продукции замкнутого цикла. Соглашение направлено на внедрение и продвижение экологичных технологий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В рамках партнерства представлена линейка лимонадов «Эконад» на основе переработанной молочной сыворотки. Продукт упакован в экологичные алюминиевые банки из переработанного металла. Отмечается, что доля переработанного алюминия в производстве ленты превышает 40%.

Самарский металлургический завод до 2022 года принадлежал американской компании Arconic. В ноябре 2022 года корпорация сообщила, что продала свой российский бизнес за 230 миллионов долларов в пользу ООО «Промышленные инвестиции» предпринимателя Михаила Шелкова, основного акционера корпорации «ВСМПО-Ависма».

Андрей Сазонов