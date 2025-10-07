Часть пострадавших от отравления пошла на мировую с владелицей пекарен

Завершено рассмотрение гражданских исков к ИП Юлии Гагариной, владелице пермских пекарен «Хлебница». Как сообщает Properm.ru, 13 из них удовлетворены полностью или частично, 18 — закончились мировыми соглашениями (16 в Свердловском районном суде и 2 — в Дзержинском).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Иски в защиту интересов потерпевших начали поступать в суды в марте. Как сообщал Роспотребнадзор, первоначально было подано 25 иска в защиту прав потребителей (позднее выросло до 31). Общая сумма заявленного материального вреда тогда составляла 560,5 тыс. руб., морального вреда — 6,11 млн руб. Последние решения были вынесены 23 сентября. Условия договорённостей в некоторых судебных актах скрыты, в тех, где опубликованы — требования истцов были удовлетворены частично на меньшие суммы.

Одна из пострадавших требовала возмещения дополнительно понесенных расходов в размере 1,4 тыс. руб. и компенсации морального вреда на 500 тыс. руб. Стороны договорились и пекарня согласилась возместить пострадавшей компенсацию в размере 40 тыс. руб., решение суд вынес в августе. В рамках другого спора его участники также договорились о мировом соглашении. По его условиям госпожа Гагарина обязуется в рассрочку за два месяца выплатить пермячке 50 тыс. руб. взамен 500 тыс. руб. первичных требований.

Также по одному из частично удовлетворенных исков, жительница Перми получила 80 тыс. руб. компенсации морального вреда, хотя первоначально требовала 300 тыс. руб. По другому удовлетворенному иску в апреле пермяк получил 100 тыс. руб. компенсации.

В начале января суды по требованию Роспотребнадзора приостановили работу «Хлебницы» в нескольких районах Перми из-за массового отравления граждан. Более чем у 80 человек были выявлены энтерит и сальмонеллез. В отношении предпринимательницы Юлии Гагариной и исполнительного директора сети Ксении Троицкой были возбуждены уголовные дела. Предварительное следствие продолжается.