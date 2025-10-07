«Строительная компания "Все свои"» заинтересовалась проектом КРТ в Иркутске

На участие в аукционе на право заключения договора КРТ (комплексного развития территории) жилой застройки площадью 126,5 тыс. кв. метров в Куйбышевском районе Иркутска поступила одна заявка. Как сообщается в протоколе результатов конкурса на портале «ГИС. Торги», заявку подало иркутское ООО «Строительная компания "Все свои"».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«По результатам подведения итогов было принято решение: признать процедуру несостоявшейся (подана единственная заявка на участие)», - отмечается в решении комиссии. Учитывая отсутствие других претендентов, комиссия предложила организатору торгов — мэрии Иркутска — в течение тридцати дней заключить договор о реализации проекта КРТ с единственным участником.

Согласно протоколу, «Строительная компания "Все свои"» предложила за право на заключение договора о КРТ 25 млн руб. Начальная цена лота была определена в размере 23,9 млн руб. с НДС.

Площадь КРТ в Куйбышевском районе составляет 126,5 тыс. кв. м и охватывает участки в границах улиц Зимняя, Сарафановская, Напольная, Тулунская, Баррикад. Минимальный объем предусмотренного договором о КРТ финансирования строительных работ составляет 27,6 млрд руб. Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2033 года. В рамках договора застройщику предстоит расселить и снести 73 многоквартирных дома, а также иные объекты капитального строительства, в том числе склады, гаражи и насосную.

На участке предполагается строительство жилого фонда объемом не менее 230 тыс. кв. м. Девелоперу также предстоит не позднее 31 декабря 2033 года безвозмездно передать в муниципальную собственность возведенные объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур. Не позднее 30 июня 2032 года передать муниципалитету в границах территории земельный участок для размещения школы.

ООО «Строительная компания "Все свои"» зарегистрировано в Иркутском районе Иркутской области в августе 2022 года. Компания работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителями общества являются Евгений Цапаев (60%) и Рустам Шайдулин (40%). По данным портала Rusprofile, выручка предприятия в 2024 году составила 401 млн руб., чистая прибыль — 998 тыс. руб.

Лолита Белова