Глава Республики Алтай отметил резкий рост налоговых поступлений от туризма

Бюджетная система Республики Алтай получила за восемь месяцев 2025 года от туристической отрасли около 1,5 млрд руб. в качестве налогов. Объем поступлений глава региона Андрей Турчак назвал в ходе заседания республиканского правительства 7 октября.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Эта сумма более чем вдвое превышает результат аналогичного периода прошлого года. По данным господина Турчака, динамика налоговых поступлений стала результатом работы по легализации турбизнеса.

Как писал «Ъ-Сибирь», в Республике Алтай рассчитывают, что в 2025 году турпоток в регион на 5-7% превысит результат 2024 года (2,7 млн человек).

Валерий Лавский

