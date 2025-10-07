Глава ЕЦБ призвала следовать закону в отношении замороженных российских активов

Действия Евросоюза по использованию замороженных государственных активов России для поддержки Украины должны строго соответствовать международному праву, заявила в понедельник президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Ее слова приводит агентство Reuters.

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Глава ЕЦБ Кристин Лагард

Глава ЕЦБ отметила, что Евросоюз ищет возможность финансирования обороны и восстановления Украины за счет части замороженных российских государственных активов на €210 млрд. Она также выразила обеспокоенность перспективой подрыва доверия к евро из-за юридически неправильных шагов. По ее словам, любое решение должно быть согласовано всеми сторонами. Кристин Лагард заверила, что ЕЦБ будет следить за соответствием предлагаемых мер международному праву и сохранением финансовой стабильности.

Поскольку прямая конфискация российских активов невозможна по законодательству, ЕС намеревался инвестировать эти средства через бескупонные облигации, выпущенные Еврокомиссией под гарантии стран-членов ЕС. Полученные от этого средства предполагается дать Украине под видом «репарационного кредита».

Эрнест Филипповский