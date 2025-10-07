В Магнитогорске завели дело после наезда самокатчика на пешехода

Управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья граждан (ч. 1 ст. 238 УК РФ), после травмирования жительницы Магнитогорска от наезда электросамоката, сообщает пресс-служба госоргана.

По данным управления Госавтоинспекции по городу, вечером 5 октября неустановленный водитель самоката ехал по тротуару в районе дома №174А по проспекту Карла Маркса. Он сбил 20-летнюю девушку, которая двигалась в попутном направлении. Местная жительница получила травмы, ей назначили амбулаторное лечение.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие случившемуся.

Виталина Ярховска