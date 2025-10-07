Сергей Сеченов вновь избран председателем гордумы Томска
Единоросс Сергей Сеченов переизбран спикером гордумы Томска. Первая сессия муниципального парламента восьмого созыва, принявшая это решение, проходит 7 октября.
Сергей Сеченов
Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ
Кандидатуру господина Сеченова выдвинула фракция «Единой России», в состав которой входит 31 депутат из 37. Его единственным соперником стал справоросс Константин Ушаков.
Сергея Сеченова, который впервые занял пост спикера гордумы в ноябре 2024 года, поддержали 32 депутата. Господин Ушаков получил два голоса. Еще двое депутатов, присутствующих на сессии, воздержались.