Сергей Сеченов вновь избран председателем гордумы Томска

Единоросс Сергей Сеченов переизбран спикером гордумы Томска. Первая сессия муниципального парламента восьмого созыва, принявшая это решение, проходит 7 октября.

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

Кандидатуру господина Сеченова выдвинула фракция «Единой России», в состав которой входит 31 депутат из 37. Его единственным соперником стал справоросс Константин Ушаков.

Сергея Сеченова, который впервые занял пост спикера гордумы в ноябре 2024 года, поддержали 32 депутата. Господин Ушаков получил два голоса. Еще двое депутатов, присутствующих на сессии, воздержались.

