ФАС обязала Wildberries и Ozon изменить правила работы с продавцами до конца октября

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала маркетплейсы Wildberries и Ozon (MOEX: OZON) внести изменения в правила работы с продавцами. Платформы должны отчитаться о реализации этих мер до 30 октября. Об этом сообщается в протоколе заседания экспертного совета при ФАС, с которым ознакомилось ТАСС.

Основные рекомендации, адресованные Wildberries, касаются правил применения индекса остатка (необходимо ввести конкретные критерии отнесения товаров к группам) и предоставления более гибкой системы приобретения и отказа от дополнительных услуг для продавцов.

Ozon должен предоставить продавцам гарантии на получение конкретных сроков для самостоятельного вывоза товаров со склада; закрепить обязательства по соблюдению сроков исполнения таких заявок, а также проработать вопросы, связанные с ошибочными блокировками учетных записей потребителей.