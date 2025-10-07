Как мы сохранили 300 млн руб. для клиента: 3 стратегии, которые одобрил Верховный Суд в 2025 году

В современной судебной практике сложился парадокс: чем больше растет число исков о взыскании убытков с руководителей, тем чаще суды отказывают в их удовлетворении.

Причина проста — арбитражные суды все отчетливее видят разницу между недобросовестностью и разумными решениями, принятыми в интересах бизнеса. Институт взыскания убытков с руководителей активно развивается с 2012-2013 годов, когда было опубликовано Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 №62, ставшее первым системным документом по этой теме. В 2014 году в Гражданский кодекс ввели статью 53.1, закрепившую ключевые условия привлечения к ответственности и критерии виновности, а в 2017-м ответственность директоров получила распространение в сфере банкротства через статью 61.20 Закона о банкротстве.

Но настоящий перелом наступил совсем недавно — 30 июля 2025 года Президиум Верховного Суда РФ утвердил Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел по корпоративным спорам, включающий 26 правовых позиций по применению статьи 53.1 ГК РФ. Этот документ подтверждает формирование четкой тенденции: суды перестают автоматически взыскивать убытки, если руководитель может доказать, что его действия соответствовали экономическим интересам общества и были направлены на их защиту.

Важно отметить, что Верховный суд обобщил ключевые подходы к разрешению корпоративных споров, связанных с ответственностью руководителя, создав четкие ориентиры для всех участников процесса. В Обзоре Верховный суд установил не только новые основания для освобождения директоров от ответственности, но и определил критерии для снижения размера их ответственности в спорных ситуациях.

Яркий пример — дело, рассмотренное в Обзоре (пункт 7), где акционеры требовали взыскать убытки с руководителя за заключение договора с юристом. На первый взгляд, ситуация выглядела однозначной: директор нанял адвоката в личных интересах за счет компании. Однако детальный анализ договора возмездного оказания услуг показал, что юрист защищал не только самого руководителя, но и работников общества по делам об административных правонарушениях, при допросах свидетелей и в других ситуациях, непосредственно связанных с деятельностью компании. Суд первой инстанции справедливо постановил, что такие расходы не могут квалифицироваться как убытки, поскольку предотвратили потенциально гораздо больший ущерб — привлечение общества к ответственности за налоговые и административные правонарушения.

Этот подход подтверждается и другими прецедентами. В недавнем деле акционеры пытались взыскать с директора 120 млн рублей убытков за закупку дорогостоящего оборудования, мотивируя это «нецелевым использованием средств». Однако суд установил, что приобретение оборудования предотвратило остановку производства на критически важном участке, что потенциально могло привести к убыткам в десятки раз больше. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда в своем определении поддержала вывод нижестоящей инстанции, подчеркнув: «Ответственность руководителя исключается, когда доказано, что его действия были направлены на защиту интересов общества и минимизацию ущерба».

Особенно важно, что Обзор уточняет: директора могут привлечь к ответственности из-за убытков, которые возникли из-за нарушения фирмой законодательства, но только если он не предпринял разумных мер для предотвращения таких нарушений. Это ключевое уточнение создает четкий критерий для разделения ответственности: руководитель не отвечает за последствия чистых предпринимательских рисков, но должен нести ответственность за нарушения, которые мог предотвратить.

В каждом из обоих выше приведенных дел в качестве дополнительного обоснования для освобождения руководителя от ответственности являлось предотвращение руководителем бОльшего вреда для общества. Как отмечают эксперты, Обзор прямо подтверждает, что конфликт интересов директора сам по себе создает угрозу имущественным правам компании, но не является автоматическим основанием для взыскания убытков. Критически важно доказать, что руководитель действовал в лучших интересах компании, даже если формально возник конфликт интересов.

Механизм защиты руководителей от взыскания убытков через раскрытие фактов о том, что совершение вменяемых действий было осуществлено именно в интересах общества, через отсутствие признаков недобросовестности, виновности и неразумности в действиях руководителя реализовывался юристами нашей компании задолго до публикации Обзора.

Ярким примером в этом отношении является кейс нашей компании с 300-миллионным иском к бывшему руководителю крупной региональной компании за невзысканную дебиторскую задолженность и командировочные расходы в виде полетов бизнес-классом.

Юристы нашей компании детально раскрыли все действия, которые были совершены по взысканию дебиторской задолженности, с описанием всей внутренней инфраструктуры, созданной руководителем для работы в этом направлении, а также обосновали, что перелеты бизнес-классом были предусмотрены внутренними локальными актами компании и одобрены участниками общества, а каждая поездка имела четкую деловую цель — в виде участия в международных форумах, совещаниях и научно-практических конференциях. Представленные счета, договоры с фирмой на покупку билетов, справка авиакомпании о рыночных ценах на билеты позволили суду убедиться в разумности трат. В итоге суд первой инстанции отказал в иске, констатировав отсутствие признаков недобросовестности и неосмотрительности в действиях руководителя.

Новый Обзор Верховного Суда вводит важное уточнение: руководитель общества может быть привлечен к ответственности за убытки, вызванные нарушениями закона, только если он мог предотвратить нарушение или снизить его последствия. Это создает четкую границу между ответственностью за конкретные правонарушения и ответственностью за обычные деловые риски.

В новом Обзоре Верховный Суд впервые четко обозначил: ключевым критерием при определении ответственности руководителя является не сам факт расходования средств, а их обоснованность в контексте защиты бизнеса. При этом суды все чаще обращают внимание на качество доказательной базы — именно ограниченное предоставление информации со стороны руководителя мешает суду объективно оценить обстоятельства дела. Как многократно убеждались мы в своей работе, и что отдельно подчеркивается в Обзоре, «принятие решения без достаточного анализа всех обстоятельств дела может привести к необоснованному взысканию убытков».

Практика показывает, что защита руководителя от претензий строится на трех китах: документальном подтверждении соответствия решений экономическим интересам общества, доказательстве отсутствия признаков недобросовестности и неразумности, а также полном раскрытии фактических обстоятельств спора. По нашим оценкам, не менее чем в 70% случаев, в ситуациях, когда руководитель предоставляет исчерпывающие пояснения и документы, суды отказывают в исках о взыскании убытков, и эта тенденция продолжает набирать обороты.

Современный подход судов к взысканию убытков с руководителей — не смягчение ответственности, а переход к ее справедливой оценке. Как показывает анализ Обзора Верховного Суда, 2025 год стал поворотным: суды научились видеть разницу между халатностью и разумным риском, между личной выгодой и защитой бизнеса. Для руководителей это означает: если решение принято в интересах компании, задокументировано и логично обосновано, даже самые значительные траты не станут основанием для взыскания убытков. А для собственников бизнеса — напоминание, что не каждый иск против бывшего руководителя имеет шансы на успех в свете новых судебных тенденций.

