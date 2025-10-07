Субсидировать авиаперевозки в труднодоступные районы предложил Игорь Кобзев

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на прошедших 6 октября бюджетных чтениях в СФ предложил компенсировать перевозчикам за счет средств федерального бюджета затраты на внутрирегиональные авиаперевозки расстоянием более 500 км.

По его словам, не все регионы в состоянии субсидировать авиакомпаниям затраты по этим направлениям. «Для Иркутской области это очень актуально. Значительная часть территории – это северные районы с невысокой плотностью населения и большим количеством муниципальных образований, между которыми отсутствуют дороги. В их числе – Катангский, Мамско-Чуйский, Киренский районы, где живет около 30 тыс. человек. Добраться туда можно в основном авиатранспортом», — прокомментировал глава региона.

Как рассказал Игорь Кобзев, в Иркутской области за счет регионального бюджета субсидируются авиаперевозки по 11 направлениям. В 2025 году на эти цели было направлено 832 млн руб., планируется перевезти 65 тыс. пассажиров.

Лолита Белова