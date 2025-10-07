Сбер помог сибирякам защитить от мошенников более 800 млн рублей с начала 2025 года

Более 800 млн рублей жителей регионов Сибири защитили от мошенников специалисты Сибирского банка Сбера с начала 2025 года, благодаря антифрод-системе банка и «ручной» работе в офисах с клиентами, находящимися под влиянием злоумышленников. По сравнению с предыдущим периодом (январь-сентябрь 2024 года) сумма предотвращенного хищения выросла почти в шесть раз.

Самыми распространенными схемами обмана, по данным экспертов кибербезопасности СберБанка, остаются звонки фейковых сотрудников, когда злоумышленник представляется руководителем, представителем Центробанка, силовых ведомств, операторов связи или иных известных компаний. При этом мошенники все чаще используют бытовые предлоги: доставка, замена домофона, предоставление коммунальных услуг и так далее.

Конечной целью манипуляций зачастую является получение доступа к персональным и банковским данным жертвы, к аккаунту на портале Госуслуг. Также мошенники под разными предлогами убеждают и запугивают человека, чтобы он перевел свои сбережения на якобы «безопасный счет» или отдал наличные курьеру, которого направили злоумышленники.

Система антифрода Сбера в автоматическом режиме выявляет подозрительные транзакции и приостанавливает их. Однако многие клиенты под влиянием мошенников затем приходят в офисы банка. Там бдительные сотрудники, обученные распознавать такое воздействие, проводят беседы. При необходимости привлекают Службу безопасности банка и правоохранительные органы, чтобы вывести из-под влияния, так как злоумышленники используют методы социальной инженерии, манипулируют чувствами, внушают страх или, наоборот, стараются вызвать доверие.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Защита средств клиентов — безусловный приоритет для нас. Мы постоянно работаем над совершенствованием системы защиты. Помочь минимизировать риски могут сервис “Определитель номера” в мобильном приложении СберБанк Онлайн, услуга “Близкие рядом”, позволяющая контролировать финансовые операции пожилых родителей или детей».

Распознать, что человек оказался под психологическим давлением, можно по характерным фразам, которые зачастую говорят своим близким, находясь под влиянием злоумышленников:

– «Мне запретили рассказывать»;

– «Если расскажу — будет хуже»;

– «Это не ваше дело, я сам/сама разберусь»;

– «Я все делаю правильно, просто подожди/доверься»;

– «Я сейчас не могу объяснить, потом все расскажу/узнаешь».

Знание таких фраз поможет вовремя среагировать и предотвратить хищение. На такие фразы, в том числе, обращают внимание сотрудники службы безопасности и офисов ПАО «Сбербанк», что помогает распознавать людей, находящихся под воздействием, и предотвращать мошеннические действия.

Защититься от самых распространенных мошеннических схем помогут сервисы Сбера по безопасности — в приложении СберБанк Онлайн помимо бесплатного «Определителя номера» доступно порядка 20 таких сервисов. Среди них — услуга «Близкие рядом», объединяющая сразу два сервиса: «Совместные уведомления», которые позволяют делиться уведомлениями об операциях по карте, и «Проверка операций». Чек-ап безопасности — это подключение базового набора сервисов: «Определитель номера», «Антивирус» и «Близкие рядом».

Подробнее о схемах мошенничества и способах защиты о них можно узнать на портале Сбера по киберграмотности «Кибрарий».

