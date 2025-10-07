Суд увеличил начальную стоимость Porsche жены экс-председателя Экопромбанка

Арбитражный суд Пермского края увеличил начальную цену продажи автомобиля Porsсhe Cayenne жены экс-председателя правления Экопромбанка Андрея Туева Татьяны Мазуки на 46 тыс. руб. Об этом говорится в решении суда, опубликованном на сайте электронного правосудия.

В ноябре 2024 года в Арбитражный суд Пермского края поступило заявление в рамках дела о банкротстве Татьяны Мазуки с требованием признать недействительным решение кредиторов о порядке и сроках реализации ее имущества — автомобиля Porsсhe Cayenne. Госпожа Мазукина просила принять обеспечительные меры в виде приостановления торгов по продаже автомобиля, а также освободить ее от уплаты госпошлины за рассмотрение настоящего спора.

Согласно материалам дела, обращаясь с заявлением о принятии обеспечительных мер, должница указала, что ориентировочная рыночная стоимость транспортного средства составляет 5–6 млн руб. При этом начальная стоимость авто, согласно решению кредиторов, составляет 2,3 млн руб.

В результате специалистом-оценщиком было проведен осмотр транспортного средства, а также его технического состояния и составлен отчет, в соответствии с которым рыночная стоимость автомобиля составляет 2 346 000 руб.

В итоге суд принял решение установить начальную цену продажи Porsсhe Cayenne в размере 2 346 000 руб. и отменить обеспечительные меры в виде приостановления проведения торгов по продаже автомобиля.

Напомним, Татьяна Мазука возглавляла в Экопромбанке казначейство, кредитный комитет и трудилась заместителем главного бухгалтера. В 2014 году у кредитного учреждения была отозвана банковская лицензия. 2 июня 2016 года госпожа Мазука вместе с несовершеннолетним сыном вылетела из московского аэропорта Шереметьево в Мюнхен. После этого она проживала на Кипре.

В декабре 2022 года госпожа Мазука была признана несостоятельной, тогда сумма ее долгов составляла свыше 56,611 млн руб.