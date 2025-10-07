ВОЗ: число пользователей вейпов превысило 100 млн, из них 15 млн — подростки

По данным нового доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 100 млн человек в мире используют электронные сигареты (вейпы). Среди них минимум 15 млн — подростки в возрасте от 13 до 15 лет.

В отчете ВОЗ, о тенденциях потребления табака за период с 2000 по 2024 год, указано, что вейпами пользуются 86 млн взрослых, чаще всего в странах с высоким уровнем дохода.

Как заявил директор департамента ВОЗ Этьен Круг, электронные сигареты «подпитывают новую волну никотиновой зависимости». Он отметил, что, хотя вейпы продвигаются как средства, уменьшающие вред, на самом деле они приучают к никотину с более раннего возраста.

ВОЗ составляет отчет, чтобы отслеживать прогресс в достижении цели по сокращению потребления табака в мире на 30% к 2025 году. Текущий прогресс составляет 27%, что отстает от запланированных показателей.