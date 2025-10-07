Заявление бывшего канцлера Германии (2005—2021 гг) Ангелы Меркель о том, что Польша и страны Балтии спровоцировали вооруженный конфликт на Украине, привело к ухудшению отношений между Варшавой и Берлином. Об этом сегодня пишет британская газета The Telegraph.

Газета приводит цитаты из интервью госпожи Меркель венгерскому изданию Partizan, из которых следует, что в июне 2021 года она «почувствовала, что президет России Владимир Путин больше не воспринимает Минские соглашения всерьез» и попыталась создать новый формат прямого общения ЕС с Москвой. Однако ничего не получилось из-за сопротивления Польши и стран Прибалтики. По ее мнению, отсутствие диалога косвенно привело к началу СВО на Украине.

Британское издание подчеркивает, что «вмешательство Меркель вызвало гнев в Польше». «Ангела Меркель своим бездумным интервью доказала, что она находится в авангарде самых вредных немецких политиков для Европы за последнее столетие», — цитирует газета польского экс-премьера Матеуша Моравецкого.

Эрнест Филипповский