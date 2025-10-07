Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с днем рождения

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину, которому сегодня исполняется 73 года, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). С учетом разницы во времени это поздравление стало одним из самых первых.

«Мой самый дорогой товарищ Владимир Путин, шлю Вам самые искренние и теплые поздравления со знаменательным днем рождения… Примечательные успехи в свершении священного дела для надежной защиты достоинства и ключевых интересов страны и строительства могучей и процветающей России немыслимы в отрыве от Вашей выдающейся руководящей силы и стойкой практики»,— цитирует агентство текст телеграммы.

Глава Северной Кореи выделил в поздравлении роль президента РФ в «построении нового, многополярного мира». Также он выразил уверенность в том, что благодаря «дружеским отношениям и тесным товарищеским узам» между лидерами союзнические отношения между КНДР и РФ будут «всесторонне расширяться, развиваться и вносить важный вклад в формирование справедливого и многополярного миропорядка».

Ким Чен Ын заверил, что его народ будет поддерживать борьбу российского народа за суверенитет и территориальную целостность, считать это братским долгом, и неизменно «верно выполнять договор между КНДР и РФ». «Пхеньян и Москва всегда будут вместе, а наша дружба будет вечной»,— написал он.

Эрнест Филипповский