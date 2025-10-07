WSJ: В Украине заработала сеть американских батарей для защиты от блэкаутов

В Украине заработала крупнейшая в стране сеть аккумуляторных станций американского производства, призванная обеспечить стабильность энергосистемы в условиях военных действий. Об этом пишет издание The Wall Street Journal(WSJ) со ссылкой на источники.

Новая система, общая мощность которой составляет 200 МВт, способна снабжать электричеством около 600 тыс. домов в течение двух часов. Это позволит оперативно восстанавливать подачу энергии после ударов, отмечает газета.

Шесть батарейных парков расположены в Киеве и Днепропетровской области. Украинские власти держат их местоположение и меры защиты в секрете, чтобы избежать атак, подчеркивает WSJ.

Проект стоимостью $140 млн реализован украинской энергокомпанией ДТЭК совместно с американской Fluence. Коммерческая эксплуатация батарей должна начаться в октябре, к старту отопительного сезона.