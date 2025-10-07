Кобахидзе: Зурабишвили была готова войти в президентский дворец

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе (партия «Грузинская мечта») заявил, что экс-президент страны Саломе Зурабишвили находилась вместе с протестующими в день митинга 4 октября, который перерос в штурм. Он добавил, что госпожа Зурабишвили «была готова войти в президентскую резиденцию», если бы попытка штурма была успешна. Об этом он сообщил в эфире Rustavi 2.

По словам господина Кобахидзе, в стране пресечена пятая попытка организации революции, которая, по его словам, была поддержана извне.

Саломе Зурабишвили в социальной сети X отвергла обвинения и заявила, что дистанцировалась от этой акции. «Как законный президент, я официально отвергаю это и продолжаю мирно стоять рядом со своим народом, пока мы не победим на новых выборах»,— написала она.

4 октября в Тбилиси прошел митинг оппозиции. После призыва одного из организаторов, Муртаза Зоделавы (бывший генпрокурор), «завладеть ключами от дворца президента», часть демонстрантов направилась к резиденции.

Протестующие снесли ограждение, но были оттеснены спецназом с применением водометов и слезоточивого газа. МВД Грузии задержало пятерых инициаторов акции, включая Зоделаву. Ему предъявлены обвинения в призывах к свержению власти и организации группового насилия.