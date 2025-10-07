Трамп заявил об «очень высоких шансах» на сделку с «Хамасом» по Газе

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в успешном исходе переговоров по урегулированию в секторе Газа. Выступая в Белом доме, он заявил, что дела идут «очень хорошо».

Господин Трамп отметил, что палестинское движение «Хамас» проявляет готовность к договоренностям по «очень важным вопросам». Он добавил, что оценивает шансы на заключение сделки как "очень высокие".

В конце сентября Дональд Трамп опубликовал свой план о мирном урегулировании конфликта из 20 пунктов. Предложение включает немедленное прекращение огня, одно из условий — освобождение заложников в течение 72 часов после публичного принятия сторонами плана.

В воскресенье президент США сообщил, что первая фаза его плана по урегулированию конфликта будет завершена в течение недели.